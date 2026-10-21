Bareilly News: मंडल में 5 लाख गोवंश को लगा लंपी से बचाव का टीका, बदायूं अव्वल

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विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, बीते 14 अक्तूबर तक जारी रिपोर्ट तक बरेली में 1,46,500 गोवंश के टीकाकरण का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 1,43,150 गोवंश को टीके लगाए गए हैं। यहां 97.71 फीसदी लक्ष्य पूरा हुआ है। बदायूं में 1,57,400 के लक्ष्य के सापेक्ष सभी गोवंश का टीकाकरण कर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। पीलीभीत में एक लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 99,200 गोवंश को टीके लगाए गए हैं। वहीं, शाहजहांपुर में 1,05,100 के लक्ष्य के मुकाबले एक लाख गोवंश का टीकाकरण हुआ है। विज्ञापन



वर्जन

मंडल में लंपी रोग से बचाव को चलाए गए एलएसडी अभियान संपन्न हो गया है। 18 अक्तूबर से पूर्व ही बदायूं ने सर्वप्रथम लक्ष्य पूर्ण कर रिपोर्ट भेजी है। हालांकि अन्य जिलों में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। विज्ञापन विज्ञापन

- डॉ. मदन कुमार सिंह, अपर निदेशक ग्रेड द्वितीय, पशुपालन विभाग

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, बीते 14 अक्तूबर तक जारी रिपोर्ट तक बरेली में 1,46,500 गोवंश के टीकाकरण का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 1,43,150 गोवंश को टीके लगाए गए हैं। यहां 97.71 फीसदी लक्ष्य पूरा हुआ है। बदायूं में 1,57,400 के लक्ष्य के सापेक्ष सभी गोवंश का टीकाकरण कर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। पीलीभीत में एक लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 99,200 गोवंश को टीके लगाए गए हैं। वहीं, शाहजहांपुर में 1,05,100 के लक्ष्य के मुकाबले एक लाख गोवंश का टीकाकरण हुआ है।वर्जनमंडल में लंपी रोग से बचाव को चलाए गए एलएसडी अभियान संपन्न हो गया है। 18 अक्तूबर से पूर्व ही बदायूं ने सर्वप्रथम लक्ष्य पूर्ण कर रिपोर्ट भेजी है। हालांकि अन्य जिलों में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।- डॉ. मदन कुमार सिंह, अपर निदेशक ग्रेड द्वितीय, पशुपालन विभाग

बरेली। लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) से गोवंश को बचाने के लिए मंडल में 16 सितंबर से चल रहा टीकाकरण अभियान संपन्न हो गया है। शासन की ओर से मंडल के चारों जिलों को करीब पांच लाख गोवंश के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था। इसके सापेक्ष कुल 5,09,000 गोवंश को प्रतिरक्षित किया गया। अभियान में बदायूं ने सबसे पहले बाजी मारते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया और शासन को रिपोर्ट भेज दी है।