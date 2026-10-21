Bareilly News: किसानों को बकाया नहीं देने पर केसर मिल से छिने 40 गन्ना केंद्र

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बता दें कि मिल के पास पिछले साल 56 केंद्र थे, जिसमें से छह केंद्र हटा दिए गए थे। अब इस बार 40 केंद्र हटा दिए। अब आसपास के नौ ही केंद्र बचे हैं।गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस के आदेश के अनुसार, केसर मिल पर 9 साल की देरी की तालिका है। 2024-25 का 142.36 करोड़ और 2025-26 का 17.55 करोड़, कुल 159.91 करोड़ बकाया, जो ब्याज सहित करीब 162 करोड़ बताया जा रहा है। मिल पिछले सत्र में केवल 98 दिन चली और 134.50 लाख क्विंंटल में से केवल 55.31 लाख क्विंटल ही पेर पाई। 29 सितंबर को एनएसआई कानपुर की जांच में मरम्मत 37 से 45 प्रतिशत ही मिली। 8 सितंबर को मिल बेचने का एमओयू और 23 सितंबर को 55 करोड़ का चेक बाउंस होने के बाद 34 हजार किसानों के हित में क्षेत्र काटने का फैसला लिया गया।फरीदपुर को 245 और मीरगंज को 229 लाख क्विंटल का लक्ष्यद्वारिकेश फरीदपुर को कुल 33,455 हे. में 245.62 लाख क्विंटल और धामपुर मीरगंज को 30,684 हे. में 229.30 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। बहेड़ी से काटकर शकरस, मंडनपुर, जोखनपुर, सैदपुर बुजुर्ग, मोहम्मदपुर गोटिया, इटौआ धुरा, धमीपुर और मुड़िया मुकर्रमपुर जैसे 8 बड़े गेट केंद्र अब फरीदपुर को, जबकि लखा, मवई जैरेल, चंगासी, मनकरा, बरसावा, पचदौरा, बीजामऊ सहित दर्जनों केंद्र मीरगंज को मिले हैं। वहीं दूसरी ओर गन्ना आयुक्त ने सभी मिलों को 14 दिन में अनुबंध करने और समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गन्ना आयुक्त ने सभी मिलों को 14 दिन में अनुबंध करने और समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।भाजपा नेता ने साधा अफसरों पर निशानाबहेड़ी। भाजपा नेता व गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर विनोद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उप्र में चीनी उद्योग बंदी की कगार पर है। जब भूसा रेड्डी जी प्रमुख सचिव थे तो कोई फैक्ट्री बंद नहीं होने दी। ऐसा लगता है कि गन्ने के उच्च अधिकारी विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है।