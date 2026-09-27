Bareilly News: राशन की दुकान में 37 क्विंटल गेहूं-चावल गायब, एफआईआर

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विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, दुकान पर 24.36 किवंटल गेहूं और 31.11 क्विंटल चावल होना चाहिए था, जबकि मौके पर महज 18.50 क्विंटल गेहूं और चावल शून्य मिला। डीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने उचित दर विक्रेता नहीम बानो के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।पूर्ति निरीक्षक सदर शिखा तिवारी की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में कहा है कि कनिष्ठ सहायक रविकांत गौरव के साथ 24 सितंबर को गांव गुवलापुर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विक्रेता मौजूद मिले। जांच में दुकान पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, साइन बोर्ड और अंत्योदय राशन कार्डों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं मिली। इसके बाद दुकान में खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया। मौके पर गेहूं-चावल के स्टॉक में अंतर मिला। विभागीय रिकॉर्ड से मिलान करने पर अगस्त का अवशेष गेहूं 2.53 और चावल 3.41 क्विंटल, सितंबर का अवशेष गेहूं 1.83 और चावल 2.70 क्विंटल व अक्तूबर में उठान के लिए गेहूं 20 और चावल 25 क्विंटल दर्ज था।जांच में स्टॉक में अंतर होने पर विभाग ने इसे कालाबाजारी माना है। मौके पर मिली 37 क्विंटल गेहूं, ई-पॉस मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटा समेत अन्य सामान को निकटवर्ती उचित दर विक्रेता श्रीमती अख्तरिया, ग्राम पंचायत दोहरिया जागीर की सुपुर्दगी में सुरक्षित कराया गया।पूर्ति निरीक्षक सदर शिखा तिवारी ने बताया कि डीएम के निर्देश के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।