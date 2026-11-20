Bareilly News: 50 की जगह 35 और 25 अंकों के पेपर, केंद्रों पर असमंजस
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 05:05 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 05:05 AM IST
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बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के दौरान सामने आ रही खामियों ने विभाग की तैयारियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डायट स्तर से तैयार किए गए प्रश्नपत्रों में कहीं सवालों के विकल्प ही नहीं दिए जा रहे हैं तो कहीं शाब्दिक त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। इसके चलते परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और शिक्षकों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
बृहस्पतिवार को आयोजित परीक्षा में भी प्रश्नपत्रों में गड़बड़ियां सामने आईं। कक्षा छह के प्रश्नपत्र में पूर्णांक 50 दर्ज किया गया, जबकि कक्षा सात के प्रश्नपत्र में पूर्णांक 35 और कक्षा आठ के प्रश्नपत्र में 25 अंकित पाया गया। विभाग की ओर से कक्षा छह, सात और आठ की परीक्षाएं 50 अंकों की ही निर्धारित हैं। प्रश्नपत्रों में अलग-अलग पूर्णांक छपे होने से परीक्षा केंद्रों पर असमंजस की स्थिति बनी और मूल्यांकन व व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे।
दूसरी ओर शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और बीएलओ जैसे कार्यों में लगाए जाने के कारण विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन की व्यवस्था पहले से ही बेपटरी है। ऐसे हालात में एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में स्थिति और अधिक खराब हो गई है।
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वर्जन :
डायट की ओर से पेपर तैयार किए जाते है मगर, प्रिटिंग बेसिक शिक्षा विभाग ही कराता है। गलत पूर्णांक के बारे में पता लगाया जाएगा कि गलती कहां हुई। - राजेश कुमार, प्राचार्य, डायट
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बृहस्पतिवार को आयोजित परीक्षा में भी प्रश्नपत्रों में गड़बड़ियां सामने आईं। कक्षा छह के प्रश्नपत्र में पूर्णांक 50 दर्ज किया गया, जबकि कक्षा सात के प्रश्नपत्र में पूर्णांक 35 और कक्षा आठ के प्रश्नपत्र में 25 अंकित पाया गया। विभाग की ओर से कक्षा छह, सात और आठ की परीक्षाएं 50 अंकों की ही निर्धारित हैं। प्रश्नपत्रों में अलग-अलग पूर्णांक छपे होने से परीक्षा केंद्रों पर असमंजस की स्थिति बनी और मूल्यांकन व व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे।
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दूसरी ओर शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और बीएलओ जैसे कार्यों में लगाए जाने के कारण विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन की व्यवस्था पहले से ही बेपटरी है। ऐसे हालात में एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में स्थिति और अधिक खराब हो गई है।
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डायट की ओर से पेपर तैयार किए जाते है मगर, प्रिटिंग बेसिक शिक्षा विभाग ही कराता है। गलत पूर्णांक के बारे में पता लगाया जाएगा कि गलती कहां हुई। - राजेश कुमार, प्राचार्य, डायट