विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को आयोजित परीक्षा में भी प्रश्नपत्रों में गड़बड़ियां सामने आईं। कक्षा छह के प्रश्नपत्र में पूर्णांक 50 दर्ज किया गया, जबकि कक्षा सात के प्रश्नपत्र में पूर्णांक 35 और कक्षा आठ के प्रश्नपत्र में 25 अंकित पाया गया। विभाग की ओर से कक्षा छह, सात और आठ की परीक्षाएं 50 अंकों की ही निर्धारित हैं। प्रश्नपत्रों में अलग-अलग पूर्णांक छपे होने से परीक्षा केंद्रों पर असमंजस की स्थिति बनी और मूल्यांकन व व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे।दूसरी ओर शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और बीएलओ जैसे कार्यों में लगाए जाने के कारण विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन की व्यवस्था पहले से ही बेपटरी है। ऐसे हालात में एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में स्थिति और अधिक खराब हो गई है।वर्जन :डायट की ओर से पेपर तैयार किए जाते है मगर, प्रिटिंग बेसिक शिक्षा विभाग ही कराता है। गलत पूर्णांक के बारे में पता लगाया जाएगा कि गलती कहां हुई। - राजेश कुमार, प्राचार्य, डायट