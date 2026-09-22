Bareilly News: अतिक्रमण करने वाले 20 फास्ट फूड के हटाए गए स्टॉल

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बरेली। नगर निगम की तरफ से सोमवार की रात अतिक्रमण करने वाले 20 फास्ट फूड के ठेले व स्टॉल हटाए गए। यह कार्रवाई देर रात 10 बजे के बाद डीडीपुरम व सिविल लाइंस में की गई। डीडीपुरम में सीएम ग्रिड वाले मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत पर निगम की टीम रात को जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर पहुंच गई। वहां मौजूद 15 ठेला व स्टॉल को जब्त कर ट्रैक्टर ट्राली पर लाद ले गए। वहीं सिविल लाइंस मार्ग पर पांच ठेला व स्टॉल को उठाकर ले गए। अतिक्रमण प्रभारी सचिदानंद सिंह ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।