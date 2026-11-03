Barabanki News: जैदपुर तालाब एक करोड़ 53 लाख रुपये में नीलाम

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नीलामी नायब तहसीलदार आकाश पांडेय के नेतृत्व में हुई। इसकी शुरुआत 75 लाख रुपये की सरकारी बोली से हुई थी। बोली के दौरान मोहल्ला छोटा इमामबाड़ा निवासी मो. सलीम और मोहल्ला बड़ी बाजार निवासी मो. असलम के बीच कड़ा मुकाबला चला। दोनों बोली करने वालों के बीच लगभग दस राउंड तक प्रतिस्पर्धा रही। उतार-चढ़ाव के बाद अंतिम बोली एक करोड़ 53 लाख रुपये पर मो असलम के पक्ष में गई।ईओ डॉक्टर अनूप सिंह ने नीलामी प्रक्रिया पूरी की। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इससे पहले नौ सितंबर को इसी तालाब की नीलामी एक करोड़ 51 लाख रुपये में शमशुल हक के नाम हुई थी। समय पर 50 प्रतिशत राशि जमा न करने पर नगर पंचायत ने उनकी नीलामी निरस्त कर दी गई थी। अधिशासी अधिकारी डॉ. अनूप सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊद अलीम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।