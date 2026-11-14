Barabanki News: रास्ते के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, आठ पर केस

विज्ञापन



पहले पक्ष के नीरज ने बताया कि 11 नवंबर की शाम करीब सात बजे राजू, राधा और दो अज्ञात लोगों ने उन्हें, घनश्याम, सियाराम और उनकी मां विमला को लाठी-डंडों से पीटा। वहीं, दूसरे पक्ष के राजू ने आरोप लगाया कि उसी दिन रामसजीवन, रामू, घनश्याम, सियाराम और नीरज ने उन पर लाठी-डंडों से हमला किया। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

रामसनेहीघाट। लोधे सिंह पुरवा मजरे मेडूवा में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट हुई।