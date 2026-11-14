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Barabanki News: रास्ते के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, आठ पर केस

Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
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Two sides clash over road dispute, eight booked
रामसनेहीघाट। लोधे सिंह पुरवा मजरे मेडूवा में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट हुई।
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पहले पक्ष के नीरज ने बताया कि 11 नवंबर की शाम करीब सात बजे राजू, राधा और दो अज्ञात लोगों ने उन्हें, घनश्याम, सियाराम और उनकी मां विमला को लाठी-डंडों से पीटा। वहीं, दूसरे पक्ष के राजू ने आरोप लगाया कि उसी दिन रामसजीवन, रामू, घनश्याम, सियाराम और नीरज ने उन पर लाठी-डंडों से हमला किया। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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