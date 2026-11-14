श्री राम कथा : मुनि विश्वामित्र ने मांगे राम-लक्ष्मण

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राजा दशरथ ने मुनि का आदर-सत्कार करते हुए उन्हें उचित आसन पर बैठाया और पुत्रों से उनके चरण स्पर्श कराए। मुनि की मांग सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो गए। उन्होंने राम को अत्यंत प्रिय बताते हुए उन्हें भेजने में असमर्थता जताई। इस दौरान परशुराम वर्मा, प्रकाश चंद और अमित वर्मा मौजूद रहे। संवाद