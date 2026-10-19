Barabanki News: डेंगू की चपेट में आई दो महिलाएं

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सफेदाबाद और सूरतगंज निवासी एक-एक महिला डेंगू पॉजिटिव मिली हैं। परिजनों ने बताया कि दोनों को पांच दिनों से तेज बुखार आ रहा था। निजी चिकित्सकों से इलाज कराने पर सुधार नहीं हुआ तो रविवार शाम लखनऊ के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने चिकित्सकों की टीम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।फोटो- 04बाराबंकी। जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को 1203 मरीज देखे गए। इनमें सर्दी, जुकाम और बुखार के 307 मरीज थे। अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ा। सालेहनगर के रामगुलाम, मौथरी की दिव्या और जसनवारा की शांति ने बताया कि चिकित्सकों की सलाह पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए एक घंटे से लाइन में लगे हैं, लेकिन नंबर नहीं आया। मोहित और राजेश ने बताया कि ब्लड जांच के लिए पैथोलॉजी पहुंचने पर समय समाप्त होने की बात कहकर लौटा दिया गया। सीएमएस डॉ. जेपी मौर्य ने बताया कि अल्ट्रासाउंड के लिए प्रशिक्षु चिकित्सक लगाया गया है। पुराने मरीज आने से देरी हुई होगी।