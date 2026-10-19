फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Three kiosks burned down near Bel intersection.

Barabanki News: बेल चौराहे के पास तीन गुमटियां जलीं

Mon, 19 Oct 2026 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 19 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Three kiosks burned down near Bel intersection.
सूरतगंज। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के सूरतगंज में बेल चौराहे स्थित अंबेडकर पार्क के पास अज्ञात कारणों से तीन गुमटियों में आग लग गई। इनमें रखा सारा सामान जल गया। गुमटियां सूरतगंज निवासी कल्लू कुरैशी, पूरनपुर निवासी राइस और एंडौरा निवासी राम सुफल की थीं। तीनों पान मसाला बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उनकी रोजी-रोटी का साधन राख हो चुका था। सीओ फतेहपुर शक्ति सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed