Barabanki News: बेल चौराहे के पास तीन गुमटियां जलीं

विज्ञापन

सूरतगंज। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के सूरतगंज में बेल चौराहे स्थित अंबेडकर पार्क के पास अज्ञात कारणों से तीन गुमटियों में आग लग गई। इनमें रखा सारा सामान जल गया। गुमटियां सूरतगंज निवासी कल्लू कुरैशी, पूरनपुर निवासी राइस और एंडौरा निवासी राम सुफल की थीं। तीनों पान मसाला बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उनकी रोजी-रोटी का साधन राख हो चुका था। सीओ फतेहपुर शक्ति सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।