Barabanki News: हाईटेंशन लाइन के नीचे पढ़ने को मजबूर 183 बच्चे

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बच्चे प्रतिदिन हाईटेंशन लाइन के नीचे प्रार्थना करते हैं, खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। तेज हवा चलने पर तारों में चिंगारी निकलने से खतरा बढ़ जाता है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं।प्रधानाध्यापक सरयू प्रसाद ने बताया कि वह कई बार अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं। खंभे लगने के बाद भी लाइन हटाने का काम अधूरा है। अधिकारी जल्द काम कराने का आश्वासन देकर टाल देते हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। मसौली एसडीओ शोएब जमाल ने बताया कि जल्द ही ठेकेदार से बात कर लाइन हटवाई जाएगी।