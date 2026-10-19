Barabanki News: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर गड्ढों से हादसों का खतरा

विज्ञापन



लोधेसिंहपुरवा, कोटवा रोड और बड़ेला गांव के पास हाईवे पर गड्ढे हैं। ताला मोड़ से कल्याणी नदी के बीच सड़क के दोनों ओर की पटरियां कटकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भिटरिया, दरियाबाद ओवरब्रिज, ताला गांव और दिलौना बाईपास चौराहे के पास भी गड्ढे हैं। विज्ञापन

स्थानीय निवासी मुकेश कुमार, नीरज कुमार, धीरज कुमार, राजकुमार और रामदेव ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। एनएचएआई के सहायक अभियंता शरद कुमार गुप्ता ने बताया कि क्षतिग्रस्त पटरियों और गड्ढों की जल्द मरम्मत कराई जाएगी। लोधेसिंहपुरवा, कोटवा रोड और बड़ेला गांव के पास हाईवे पर गड्ढे हैं। ताला मोड़ से कल्याणी नदी के बीच सड़क के दोनों ओर की पटरियां कटकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भिटरिया, दरियाबाद ओवरब्रिज, ताला गांव और दिलौना बाईपास चौराहे के पास भी गड्ढे हैं।स्थानीय निवासी मुकेश कुमार, नीरज कुमार, धीरज कुमार, राजकुमार और रामदेव ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। एनएचएआई के सहायक अभियंता शरद कुमार गुप्ता ने बताया कि क्षतिग्रस्त पटरियों और गड्ढों की जल्द मरम्मत कराई जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

रामसनेहीघाट। लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की बदहाली से राहगीरों का सफर जोखिम भरा हो गया है। हालिया बारिश के बाद कई स्थानों पर सड़क के नीचे की मिट्टी बहने से किनारे हवा में लटक रहे हैं। गहरे गड्ढों से निकली गिट्टी सड़क पर बिखरी है, जिससे वाहन फिसलने और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। रात और बारिश के बाद परेशानी बढ़ जाती है।