Barabanki News: बुजुर्ग महिला को रौंदकर भागा ट्रक, पति के सामने मौत

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दामाद गंगाराम ने बताया कि सास सरस्वती रविवार की भोर अपने पति तुलसीराम के साथ घर से शौच के लिए निकली थीं। दोनों हाईवे किनारे गांव के बाहर पैदल ही जा रहे थे। दोनों में करीब 15 कदमों की फासला था। उसी दौरान सरस्वती अयोध्या की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गईं।हादसा देख तुलसीराम बदहवास हो गए और शोर मचाने लगे, लेकिन चालक ने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। शोर सुनकर राहगीर और ग्रामीण मौके पर जुट गए। परिजन वृद्धा को रामसनेहीघाट सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।दामाद ने बताया कि सरस्वती की तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। उधर, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग के जरिये ट्रक और चालक की तलाश में जुटी है।