Barabanki News: वियतनाम तक पहुंची सुल्तानपुर के लाल पेड़े की मिठास

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29 सितंबर तक आयोजित ट्रेड शो में आशीष आर्या का स्टॉल लगाया गया है। बताया कि राजदूत ने यहां पेड़े का स्वाद लेने के बाद बातचीत की और वियतनाम में इसकी बाजार संभावनाओं पर चर्चा की। आर्या ने उन्हें लाल पेड़े का उपहार दिया। राजदूत ने इस मुलाकात और निर्यात के निमंत्रण की जानकारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को दी। इसके बाद नंदगोपाल गुप्ता नंदी मेले में लगे स्टॉल पर पहुंचे और आशीष आर्या को बधाई दी। स्टॉल संचालकों के अनुसार, देश-विदेश से पहुंचे लोग जिले के उत्पादों और व्यंजनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ट्रेड शो से स्थानीय उत्पादों को नए बाजार मिलने और कारोबार के विस्तार की उम्मीद जगी है।पांच स्टॉल पर दिखी जिले की पहचानउद्योग उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि ट्रेड शो में जिले के पांच स्टॉल लगाए गए हैं। मायंग की ऊषा सिंह और अर्चिता सिंह मूंज क्राॅफ्ट के उत्पादों के साथ शामिल हैं। कुड़वार के कोटिया निवासी महमूद अहमद ने लेदर बैग का स्टॉल लगाया है। वहीं, ओडीओपी के तहत चयनित बड़ी पूड़ी और कोहड़े की सब्जी के स्टॉल पर सरवन कुमार जिले के पारंपरिक स्वाद को पेश कर रहे हैं।