Barabanki News: फैज आलम बने अध्यक्ष व कृष्णकांत सचिव

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सभी ने विजयी उम्मीदवारों को मिठाई खिलाकर माल्यार्पण किया। उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। चुनावी प्रक्रिया में जिला न्यायालय के प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी शिवकुमार, प्रधान सहायक अरविंद श्रीवास्तव व सहायक लेखा नाजिर एजाज अहमद ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इस मौके पर बद्रीनाथ यादव, कमलेश कुमार मिश्र, विजय कुमार गुप्ता, रवींद्र यादव, उत्तम यादव, सहजराम, सिराज अहमद, शुभम श्रीवास्तव, महेश कुमार मौजूद रहे। (संवाद)

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सुल्तानपुर। जिला न्यायालय कर्मचारी संघ का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ। इसमें कुल 119 में से 101 कर्मचारियों ने मताधिकार का प्रयोग किया। 61 मत पाकर फैज आलम अध्यक्ष पद व 67 मत पाकर कृष्ण कांत सचिव पद पर विजयी घोषित हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रामसरन, उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण कुमार व कोषाध्यक्ष पद पर शुभम उपाध्याय निर्विरोध रहे।