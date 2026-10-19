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Barabanki News: किशोरी को खेत में ले जाकर दुष्कर्म

Mon, 19 Oct 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 19 Oct 2026 11:44 PM IST
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Teenage girl taken to the field and raped
कुर्सी। क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता के अनुसार, सोमवार शाम उनकी बेटी गांव के बाहर खेतों की ओर मवेशियों का गोबर फेंकने गई थी। लौटते समय गांव के एक युवक ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और पास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घर पहुंचकर किशोरी ने परिजनों को जानकारी दी। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस गांव भेजी गई है।
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