Barabanki News: किशोरी को खेत में ले जाकर दुष्कर्म

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कुर्सी। क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता के अनुसार, सोमवार शाम उनकी बेटी गांव के बाहर खेतों की ओर मवेशियों का गोबर फेंकने गई थी। लौटते समय गांव के एक युवक ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और पास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घर पहुंचकर किशोरी ने परिजनों को जानकारी दी। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस गांव भेजी गई है।