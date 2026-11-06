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Barabanki News: एटीएम बदल 7155 रुपये उड़ाए

Fri, 06 Nov 2026 02:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 06 Nov 2026 02:17 AM IST
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Swapped ATM card and siphoned off Rs 7,155
मसौली। बांसा शरीफ निवासी मेराजुद्दीन ने पुलिस को तहरीर रेकर बताया कि बृहस्पतिवार सुबह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मसौली शाखा में एटीएम से रुपये निकालने गए थे। इसी दौरान मदद के बहाने एक अज्ञात व्यक्ति उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और चला गया।
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कुछ देर बाद दूसरे एटीएम से रुपये नहीं निकलने पर उनको शक हुआ। कुछ देर बाद मोबाइल पर 7155 रुपये निकाले जाने का संदेश आया। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से जांच की जा रही है। (संवाद)
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