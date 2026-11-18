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गणेश दत्त रिजर्व पुलिस लाइन के गेट पर ड्यूटी करते थे और परिसर स्थित बैरक में ही रहते थे। मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे वह ड्यूटी पर जाने के लिए वर्दी पहन रहे थे, तभी उनके सीने में तेज दर्द उठा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रतिसार निरीक्षक चालक के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें अपने वाहन से जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ईसीजी कराने की सलाह दी, लेकिन ईसीजी जांच के दौरान ही उनकी मौत हो गई।आरआई राजेश कुमार ने बताया कि गणेश दत्त एक बेहद अनुशासनप्रिय और नियमों के पक्के अधिकारी थे। वह रोज सुबह उठकर जॉगिंग करते थे, जिसके बाद स्नान और पूजा-पाठ कर सुबह छह बजे तक ड्यूटी पर पहुंच जाते थे। उनकी सेवानिवृत्ति में मात्र चार महीने शेष थे। घटना की सूचना मिलते ही उनके परिजन भी पुलिस लाइन पहुंच गए।दरोगा को पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामीप्रयागराज निवासी उपनिरीक्षक गणेश दास को मंगलवार को पुलिस लाइन में एसपी रवीना त्यागी की मौजूदगी में अंतिम सलामी दी गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसके बाद पुलिस वाहन से पार्थिव शरीर को परिजनों के साथ प्रयागराज स्थित उनके आवास के लिए रवाना किया गया। (संवाद)