विज्ञापन

कुर्सी। कुर्सी के बैना ताला गांव निवासी राजेश कुमार (45) की मंगलवार रात आठ बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बाइक से दारापुर चौराहे पर सब्जी खरीदने जा रहे थे। दारापुर-आगासंड मार्ग पर आमरुन फैक्टरी के निकट एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लखनऊ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कुर्सी थानाध्यक्ष सुदर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।