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घनश्याम सिंह का आरोप है कि अभिनव तिवारी ने साथियों के साथ कुछ दिन पहले उनके बेटे का अपहरण कर लिया था। इस मामले में दो सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि इसी मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाने को लेकर 15 नवंबर को विवाद हुआ। घनश्याम की तहरीर पर अभिनव तिवारी, जिया उल हक, उत्कर्ष, मासूम रजा समेत 11 नामजद और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।वहीं, दूसरे पक्ष ने भी मारपीट और अन्य आरोप लगाते हुए छह-सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीओ आफताब आलम ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।