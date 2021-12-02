Barabanki News: रामनगर में एक करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भूमि पूजन संपन्न

विज्ञापन

नगर पंचायत अध्यक्ष रामशरण पाठक ने विधि-विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसकी आधारशिला रखी। इस अत्याधुनिक परिसर में बीस आधुनिक दुकानें बनाई जाएंगी। यहां वाई-फाई सुविधा, सुचारु बिजली और विशेष पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था होगी। इससे मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी।आधुनिक कॉम्प्लेक्स के बनने से केवल शहरी क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को भी बड़ी राहत मिलेगी। नगर पंचायत अध्यक्ष रामशरण पाठक ने बताया कि यह निर्माण कस्बे के विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हो रहा है।