Barabanki News: 13 दिन बाद भी कई धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं

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केंद्र प्रभारी किसानों को तरह-तरह के बहाने बनाकर वापस लौटा रहे हैं। साधन सहकारी समिति सेमरावा, बिबियापुर, फिरोजाबाद, नवाबपुर और कोडरी समिति पर खरीद शुरू नहीं हुई है। खरीद न होने से किसानों को खुले बाजार में औने-पौने दामों पर धान बेचना पड़ रहा है। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।धान क्रय केंद्र प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि अभी तक बोरियां उपलब्ध नहीं हुई हैं। मिल अटैच न होने के कारण भी धान खरीद शुरू नहीं हो पा रही है। मिल अटैच होने के बाद ही खरीद शुरू की जाएगी।एसडीएम हैदरगढ़ अश्वनी कुमार ने बताया कि जिन धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हुई है, उनकी जांच कराई जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।