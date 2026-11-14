Barabanki News: जानलेवा हमले के पांच और आरोपी गिरफ्तार, 11 भेजे गए जेल

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मामला 28 अक्तूबर की रात का है। आरोप है कि चोरी का पेट्रोल बेचने की पुलिस से मुखबिरी करने के शक में परमानंद शुक्ला को घर में घुसकर पीटा गया था। इस मामले में पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने एक भाजपा नेता पर उकसाने का आरोप लगाते हुए अन्य 25 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।सीओ समीर सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गंभीर रूप से घायल परमानंद शुक्ला को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।