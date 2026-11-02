विधानसभा चुनाव की तैयारी : छह सीटों पर आरओ-एआरओ नामित

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जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 31 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी छह सीटों पर उप जिलाधिकारियों और अपर मजिस्ट्रेट को आरओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और एक खंड शिक्षा अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि आयोग की ओर से आरओ और एआरओ नामित किए गए हैं।उप जिलाधिकारी फतेहपुर आरओ होंगे। तहसीलदार फतेहपुर, खंड विकास अधिकारी निंदूरा और फतेहपुर को एआरओ बनाया गया है।उप जिलाधिकारी रामनगर आरओ होंगे। तहसीलदार रामनगर, तहसीलदार सिरौलीगौसपुर और खंड विकास अधिकारी सूरतगंज को एआरओ की जिम्मेदारी मिली है।उप जिलाधिकारी नवाबगंज आरओ होंगे। तहसीलदार (न्यायिक) नवाबगंज, खंड विकास अधिकारी देवा और खंड शिक्षा अधिकारी बनीकोडर को एआरओ बनाया गया है।