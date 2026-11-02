विधानसभा चुनाव की तैयारी : छह सीटों पर आरओ-एआरओ नामित
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 02 Nov 2026 02:15 AM IST
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बाराबंकी। विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। छह विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अफसर (आरओ) और सहायक रिटर्निंग अफसर (एआरओ) नामित कर दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 31 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी छह सीटों पर उप जिलाधिकारियों और अपर मजिस्ट्रेट को आरओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और एक खंड शिक्षा अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि आयोग की ओर से आरओ और एआरओ नामित किए गए हैं।
किस सीट पर किसे मिली जिम्मेदारी
कुर्सी :
उप जिलाधिकारी फतेहपुर आरओ होंगे। तहसीलदार फतेहपुर, खंड विकास अधिकारी निंदूरा और फतेहपुर को एआरओ बनाया गया है।
रामनगर :
उप जिलाधिकारी रामनगर आरओ होंगे। तहसीलदार रामनगर, तहसीलदार सिरौलीगौसपुर और खंड विकास अधिकारी सूरतगंज को एआरओ की जिम्मेदारी मिली है।
बाराबंकी :
उप जिलाधिकारी नवाबगंज आरओ होंगे। तहसीलदार (न्यायिक) नवाबगंज, खंड विकास अधिकारी देवा और खंड शिक्षा अधिकारी बनीकोडर को एआरओ बनाया गया है।
जैदपुर अनुसूचित जाति : अपर मजिस्ट्रेट प्रथम बाराबंकी आरओ होंगे। तहसीलदार नवाबगंज, खंड विकास अधिकारी मसौली और हरख को एआरओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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दरियाबाद :
उप जिलाधिकारी रामसनेहीघाट आरओ होंगे। तहसीलदार रामसनेहीघाट, खंड विकास अधिकारी दरियाबाद और पूरेडलई को एआरओ बनाया गया है।
हैदरगढ़ अनुसूचित जाति : उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ आरओ होंगे। तहसीलदार हैदरगढ़ तथा खंड विकास अधिकारी त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़ को एआरओ की जिम्मेदारी दी गई है।
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चुनाव संचालन में अहम होगी भूमिका
आरओ विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन की प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं। एआरओ चुनाव संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। आयोग की मंजूरी के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से जिले में निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। संबंधित अधिकारियों को आदेश से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 31 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी छह सीटों पर उप जिलाधिकारियों और अपर मजिस्ट्रेट को आरओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और एक खंड शिक्षा अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि आयोग की ओर से आरओ और एआरओ नामित किए गए हैं।
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किस सीट पर किसे मिली जिम्मेदारी
कुर्सी :
उप जिलाधिकारी फतेहपुर आरओ होंगे। तहसीलदार फतेहपुर, खंड विकास अधिकारी निंदूरा और फतेहपुर को एआरओ बनाया गया है।
रामनगर :
उप जिलाधिकारी रामनगर आरओ होंगे। तहसीलदार रामनगर, तहसीलदार सिरौलीगौसपुर और खंड विकास अधिकारी सूरतगंज को एआरओ की जिम्मेदारी मिली है।
बाराबंकी :
उप जिलाधिकारी नवाबगंज आरओ होंगे। तहसीलदार (न्यायिक) नवाबगंज, खंड विकास अधिकारी देवा और खंड शिक्षा अधिकारी बनीकोडर को एआरओ बनाया गया है।
जैदपुर अनुसूचित जाति : अपर मजिस्ट्रेट प्रथम बाराबंकी आरओ होंगे। तहसीलदार नवाबगंज, खंड विकास अधिकारी मसौली और हरख को एआरओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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दरियाबाद :
उप जिलाधिकारी रामसनेहीघाट आरओ होंगे। तहसीलदार रामसनेहीघाट, खंड विकास अधिकारी दरियाबाद और पूरेडलई को एआरओ बनाया गया है।
हैदरगढ़ अनुसूचित जाति : उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ आरओ होंगे। तहसीलदार हैदरगढ़ तथा खंड विकास अधिकारी त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़ को एआरओ की जिम्मेदारी दी गई है।
चुनाव संचालन में अहम होगी भूमिका
आरओ विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन की प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं। एआरओ चुनाव संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। आयोग की मंजूरी के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से जिले में निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। संबंधित अधिकारियों को आदेश से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।