Barabanki News: पीएमएस चुनाव के प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

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अब अध्यक्ष पद के लिए मैदान में सीधा मुकाबला डॉ. एलबी गुप्ता और डॉ. अजय कुमार जबकि उपाध्यक्ष सामान्य पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला डॉ. वीरेंद्र सिंह, डॉ. सुरेंद्र कुमार और डॉ. हरप्रीत सिंह के बीच है। विज्ञापन

इसी तरह सचिव पद के लिए डॉ. संतोष कुमार और डॉ. शशिकांत चौधरी के बीच चुनावी जंग होगी। सीएचसी पीएचसी से लेकर सीएमओ कार्यालय तक चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। कोई डॉ. एलबी का समर्थक है तो कोई डॉ. संतोष के साथ खड़ा दिख रहा है। अब अध्यक्ष पद के लिए मैदान में सीधा मुकाबला डॉ. एलबी गुप्ता और डॉ. अजय कुमार जबकि उपाध्यक्ष सामान्य पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला डॉ. वीरेंद्र सिंह, डॉ. सुरेंद्र कुमार और डॉ. हरप्रीत सिंह के बीच है।इसी तरह सचिव पद के लिए डॉ. संतोष कुमार और डॉ. शशिकांत चौधरी के बीच चुनावी जंग होगी। सीएचसी पीएचसी से लेकर सीएमओ कार्यालय तक चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। कोई डॉ. एलबी का समर्थक है तो कोई डॉ. संतोष के साथ खड़ा दिख रहा है।

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बाराबंकी। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ कार्यकारिणी का चुनाव प्रचार अब रफ्तार पकड़ने लगा है। नौ सितंबर को होने वाले मतदान से पूर्व ही मतदाता चिकित्सकों को अपने-अपने पक्ष में लाने के लिए हरसंभव प्रयास में जुटे हैं। उन्हें लुभाने के लिए जीतने पर संवर्ग की वर्षों से लंबित मांगों को पूरा कराने का वायदा भी किया जा रहा है। पीएमएस संघ में आठ पदों के लिए चुनाव होना था। लेकिन इनमें से तीन पद सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी, वित सचिव और संपादक के पद के लिए सिर्फ एक-एक नामांकन होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन तय है।