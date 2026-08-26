Barabanki News: ट्रेनों के ठहराव की मांग पर किसानों का प्रदर्शन

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किसानों का कहना था कि वरुणा एक्सप्रेस की जगह चलाई गई शटल ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकती है। इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेमो ट्रेन भी लखनऊ और वाराणसी तक नहीं पहुंचती। प्रदर्शनकारियों ने सरयू, बेगमपुरा, कोट-पटना, सद्भावना और मरुधर जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग स्थानीय रेलवे स्टेशन पर कराए जाने की मांग की। आरोप लगाया कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद किसी भी ट्रेन का ठहराव यहां शुरू नहीं हुआ है। इसी के विरोध में सोमवार को तहसील के पास धरना देने के बाद, मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे किसान हाईवे से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे।विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर रेलवे के यातायात निरीक्षक डीके सिंह और आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक राजकुमार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल पांडेय और शैलेश यादव भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अफसरों ने प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों को रेलवे के आला अफसरों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया।