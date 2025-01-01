Barabanki News: समापन के बाद भी देवा मेले में रौनक, खरीदारी तेज

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फिरोजाबाद की चूड़ी, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, आर्टिफिशियल ज्वैलरी और क्रोकरी की दुकानों पर भीड़ जुटी। फाइबर डिनर सेट, गरम कंबल, सदरी और फुटवियर की भी खूब बिक्री हुई। खजला, अवध के मुगलई व्यंजन, पंजाबी हलवा पराठा और सोहन हलवा की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ दिखी। मेले में आए खरीदार किफायती दामों पर मिलने वाले सामान से संतुष्ट नजर आए।दुकानदारों के लिए बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था चालू है। मेला परिसर में बिजली और पानी की आपूर्ति तो दिखी, पर मुख्य मार्गों से सफाई व्यवस्था नदारद थी। मेला परिसर के सेक्टर छह में स्थित मनोरंजन गली में लगे झूले भी अगले दिन संचालित होते नजर आए।मेला का आधिकारिक समापन पांच नवंबर को होने के बाद अगले दिन बाहरी पुलिस बल के वापस चले जाने से कस्बा और मेला क्षेत्र में जाम लग गया। वाहनों के प्रवेश और श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण दिनभर यातायात बाधित रहा। इससे दुकानदारों के कारोबार पर भी असर पड़ा। इंस्पेक्टर आलोक मणि त्रिपाठी के अनुसार देवा पुलिस सक्रिय है और बाहरी पुलिस बल की वापसी से कुछ जाम लगा, जिसे पुलिस ने समय-समय पर हटवाया।