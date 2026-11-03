दीपोत्सव 2026: 6 नंवबर की रात से लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर बड़े वाहनों की नो एंट्री

अयोध्या में सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर बाराबंकी में लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। छह नवंबर की रात 12 बजे से दीपोत्सव की समाप्ति तक (संभवत: 8 नवंबर तक) भारी वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा। इसके लिए बाराबंकी पुलिस ने 10 स्थानों पर बैरियर लगाने की तैयारी की है।

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