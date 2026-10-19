Barabanki News: आधी रात हाईवे पर खून से लथपथ मिले पिता-पुत्र के शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ननकू की पत्नी अनीता देवी ने बताया कि रविवार को रामनगर के सिरौलीकला गांव में उनकी चचेरी बहन के यहां मुंडन संस्कार था। ननकू दोपहर में बेटे अंकुश को साइकिल से लेकर वहां गए थे। रात करीब 11 बजे फोन पर बात हुई तो उन्होंने घर लौटने की बात कही थी। देर रात तक नहीं आने पर परिजनों ने समझा कि वह वहीं रुक गए होंगे। भोर में पता चला कि ननकू बेटे को लेकर रात में ही साइकिल से निकल गए थे। इसी बीच डुबकी गांव के पास हाईवे पर पिता-पुत्र के शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची अनीता पति और बेटे के शव देखकर बिलख पड़ीं।जांच में पता चला कि डुबकी गांव में ही ननकू की बुआ की ससुराल है। वह वहां भी अक्सर जाते थे। पुलिस आशंका जता रही है कि बुआ के घर जाते समय वह हादसे का शिकार हुए होंगे। एएसपी विवेक तिवारी ने बताया कि हर पहलू पर जांच की जा रही है।प्रारंभिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि साइकिल अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। इस दौरान ननकू वाहन में फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए। आशंका है कि साइकिल भी वाहन में फंसकर दूर तक चली गई हो। यह भी संभावना है कि रास्ते में साइकिल लावारिस मिलने पर कोई उसे उठा ले गया हो। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि घटनास्थल और आसपास साइकिल नहीं मिली है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।ननकू अपने पीछे छह वर्षीय बेटी शिल्पी, एक वर्षीय रागिनी और पत्नी अनीता को छोड़ गए हैं। अंकुश उनका इकलौता बेटा था। पति और बेटे को खोने के बाद अनीता के आंसू थम नहीं रहे हैं। एक साल की रागिनी को पिता और भाई के हमेशा के लिए बिछड़ने का अहसास भी नहीं है। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद परिजन हादसे को लेकर चर्चा करते रहे।