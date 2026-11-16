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Barabanki News: डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित

Mon, 16 Nov 2026 01:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:49 AM IST
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Biennial convention of the Postal Employees' Union held
बाराबंकी। लखपेड़ाबाग में भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप-सी, बाराबंकी मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश वर्मा कर्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया।
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राकेश वर्मा कर्रा ने कहा कि डाक विभाग अब केवल पत्रों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिवेशन आपसी सहयोग और समन्वय बढ़ाने का अवसर देते हैं। इस मौके पर नरेश चंद्र गुप्ता, अजय राज तिवारी और प्रशांत बाजपेई सहित कई सदस्य मौजूद रहे।(संवाद)
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