बाराबंकी: प्राथमिक विद्यालय में खेलते वक्त बिगड़ी तबीयत, छात्रा की मौत

बाराबंकी जिले के देवा के प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुर में बृहस्पतिवार को दुखद घटना हुई। कक्षा पांच की छात्रा सबीहा बानो की खेलते वक्त अचानक तबीयत बिगड़ गई।

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उसे सीएचसी देवा ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।



चिकित्सक हार्ट अटैक से मौत की आशंका जता रहे हैं। परिवार के लोग बालिका का पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे हैं।