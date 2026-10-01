बाराबंकी: प्राथमिक विद्यालय में खेलते वक्त बिगड़ी तबीयत, छात्रा की मौत
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 01 Oct 2026 04:28 PM IST
सार
डॉक्टर हार्ट अटैक से छात्रा की मौत होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है।
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विस्तार
बाराबंकी जिले के देवा के प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुर में बृहस्पतिवार को दुखद घटना हुई। कक्षा पांच की छात्रा सबीहा बानो की खेलते वक्त अचानक तबीयत बिगड़ गई।
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उसे सीएचसी देवा ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
चिकित्सक हार्ट अटैक से मौत की आशंका जता रहे हैं। परिवार के लोग बालिका का पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे हैं।