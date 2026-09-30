बाराबंकी: तालाब में उतराता मिला वृद्ध महिला का शव, तीन दिन से थी लापता
आस पड़ोस के लोगों के अनुसार महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी? वो तीन दिन पहले किसी को बिना बताए निकल गई थी। बुधवार को उसका शव उतराता हुआ मिला।
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बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के मोहल्ला नालापार दक्षिणी में बुधवार को तालाब में वृद्ध महिला का शव उतराता मिला। महिला तीन दिन से लापता थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराई। मृतका करीब 20 वर्षों से मजार परिसर में रह रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
नालापार दक्षिणी स्थित सैय्यद वाजिद अली शाह नईमी की मजार पर गोंडा जनपद निवासी वकीलन उर्फ मुन्नन (80) करीब दो दशक से रह रही थी। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक वह वृद्ध होने के साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ भी थी। तीन दिन पहले वह मजार से बिना किसी को बताए निकल गई थी।
इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। बुधवार को मजार से करीब 200 मीटर दूर स्थित तालाब में मोहल्ले के लोगों ने पानी में महिला का शव उतराता देखा।