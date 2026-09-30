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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Barabanki: Body of elderly woman found floating in pond; she had been missing for three days.

बाराबंकी: तालाब में उतराता मिला वृद्ध महिला का शव, तीन दिन से थी लापता

Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST
सार

आस पड़ोस के लोगों के अनुसार महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी? वो तीन दिन पहले किसी को बिना बताए निकल गई थी। बुधवार को उसका शव उतराता हुआ मिला।

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Barabanki: Body of elderly woman found floating in pond; she had been missing for three days.

विस्तार
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बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के मोहल्ला नालापार दक्षिणी में बुधवार को तालाब में वृद्ध महिला का शव उतराता मिला। महिला तीन दिन से लापता थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराई। मृतका करीब 20 वर्षों से मजार परिसर में रह रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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नालापार दक्षिणी स्थित सैय्यद वाजिद अली शाह नईमी की मजार पर गोंडा जनपद निवासी वकीलन उर्फ मुन्नन (80) करीब दो दशक से रह रही थी। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक वह वृद्ध होने के साथ मानसिक रूप से अस्वस्थ भी थी। तीन दिन पहले वह मजार से बिना किसी को बताए निकल गई थी।
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इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। बुधवार को मजार से करीब 200 मीटर दूर स्थित तालाब में मोहल्ले के लोगों ने पानी में महिला का शव उतराता देखा।

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