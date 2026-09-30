बाराबंकी: तालाब में उतराता मिला वृद्ध महिला का शव, तीन दिन से थी लापता

बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के मोहल्ला नालापार दक्षिणी में बुधवार को तालाब में वृद्ध महिला का शव उतराता मिला। महिला तीन दिन से लापता थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराई। मृतका करीब 20 वर्षों से मजार परिसर में रह रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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