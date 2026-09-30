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Barabanki News: टूटी सड़क से रोज गुजरते हैं अफसर, आम जनता हैरान

Wed, 30 Sep 2026 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 30 Sep 2026 02:06 AM IST
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Officials pass by the broken road daily; the general public is baffled.
शहर से गुजरे लखनऊ अयोध्या पुरानी हाईवे से कलक्ट्रेट और न्यायालय परिसर के बीच से होते हुए एसपी कार्यालय, डीएम आवास सिंचाई, डीएम कार्यालय और डीआरडीए जाने वाली सड़क पिछले 3 महीने से टूटी है। जबकि इसी रास्ते से रोज डीएम एसपी समेत अन्य आला अफसर रोज गुजरते हैं। हजारों की संख्या में वकील फरियादी भी यहां हिचकोले खाते हैं। लेकिन बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन इन गढ्ढों को मिट्टी से भी नहीं भर पाया है। दीपक चले अंधेरा इसी को कहते हैं।
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- संतोष, लखपेड़ाबाग
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