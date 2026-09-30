Barabanki News: संदिग्ध हालात में पांच भैंसों की मौत

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सूचना पर बनीकोडर पशु चिकित्सालय के डॉ. रमेश चंद्र मौके पर पहुंचे और मृत भैंसों का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चलेगा। विज्ञापन

राज्यमंत्री ने दिया सहायता का आश्वासन

मामले की जानकारी पर मंगलवार को राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने किसान गयाप्रसाद और परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। राज्यमंत्री ने परिवार को हरसंभव आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। सूचना पर बनीकोडर पशु चिकित्सालय के डॉ. रमेश चंद्र मौके पर पहुंचे और मृत भैंसों का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चलेगा।मामले की जानकारी पर मंगलवार को राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने किसान गयाप्रसाद और परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। राज्यमंत्री ने परिवार को हरसंभव आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

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रामसनेहीघाट। मल्हन टाड गांव में सोमवार रात किसान गया प्रसाद की पांच भैंसों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे परिवार को करीब पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। किसान ने बताया कि शाम को भैंसों को चारा खिलाकर घर के सामने बांधा था। कुछ देर बाद वे एक-एक कर जमीन पर गिरने लगीं और देखते ही देखते पांचों की मौत हो गईं।