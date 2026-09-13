बाराबंकी: इंदिरा नहर पटरी पर खड़ी कार में मिला युवक का शव, लखनऊ का निवासी है मृतक युवक

बाराबंकी जिले के लोनीकटरा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बिशनपुर गांव के पास इंदिरा नहर पटरी की सड़क पर खड़ी कार में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार की जांच की और शव को कब्जे में लिया।

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