Barabanki News: अंबेडकरनगर और उन्नाव ने जीते मैच
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:49 AM IST
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बाराबंकी। गोंडा मार्ग स्थित 10वीं वाहिनी पीएसी मैदान में शनिवार को पुलिस विभाग की लखनऊ जोन की 29वी अंतर्जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। एसपी रवीना त्यागी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खुद भी मैदान में उतरकर क्रिकेट खेला। प्रतियोगिता के पहले दिन दो मुकाबले खेले गए, जिसमें अंबेडकरनगर और उन्नाव की टीमों ने जीत दर्ज की।
पहले मुकाबले में लखीमपुर खीरी की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए। जवाब में उतरी अंबेडकरनगर की टीम ने छह विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंबेडकरनगर की ओर से जैद ने 19 रन का योगदान दिया। वहीं, ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में उन्नाव की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बनाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीतापुर की टीम टिक नहीं सकी और मात्र 37 रन पर ऑलआउट हो गई। उन्नाव के गेंदबाज खेवेंद्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट हासिल किए। इस तरह पहले दिन अंबेडकरनगर और उन्नाव की टीमों ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर की उम्मीदें मजबूत कीं। इससे पहले एसपी रवीना त्यागी ने शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में नौ टीमें हिस्सा ले रही हैं।
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पहले मुकाबले में लखीमपुर खीरी की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए। जवाब में उतरी अंबेडकरनगर की टीम ने छह विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंबेडकरनगर की ओर से जैद ने 19 रन का योगदान दिया। वहीं, ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में उन्नाव की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बनाए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीतापुर की टीम टिक नहीं सकी और मात्र 37 रन पर ऑलआउट हो गई। उन्नाव के गेंदबाज खेवेंद्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट हासिल किए। इस तरह पहले दिन अंबेडकरनगर और उन्नाव की टीमों ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर की उम्मीदें मजबूत कीं। इससे पहले एसपी रवीना त्यागी ने शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में नौ टीमें हिस्सा ले रही हैं।
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