Barabanki News: अंबेडकरनगर और उन्नाव ने जीते मैच

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पहले मुकाबले में लखीमपुर खीरी की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए। जवाब में उतरी अंबेडकरनगर की टीम ने छह विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंबेडकरनगर की ओर से जैद ने 19 रन का योगदान दिया। वहीं, ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में उन्नाव की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बनाए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीतापुर की टीम टिक नहीं सकी और मात्र 37 रन पर ऑलआउट हो गई। उन्नाव के गेंदबाज खेवेंद्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट हासिल किए। इस तरह पहले दिन अंबेडकरनगर और उन्नाव की टीमों ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर की उम्मीदें मजबूत कीं। इससे पहले एसपी रवीना त्यागी ने शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में नौ टीमें हिस्सा ले रही हैं।