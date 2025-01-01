Barabanki News: बालिका से दुष्कर्म हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली, गिरफ्तार

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बालिका के पिता श्रमिक हैं। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह वह पत्नी व बच्चों के साथ गांव से करीब एक किमी दूर खेत में धान तैयार करने गए थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे एक जगह पर ट्रक से मौरंग उतारने का बुलाया आ गया। बेटी ने भूख लगने की बात कही तो वह बेटी को साथ में लेकर माैरंट उतारने के लिए चला गया। गांव की आबादी से करीब 500 मीटर दूर बेटी को छोड़ दिया और घर जाकर खाना खाने के बाद मां के लिए भी खाना ले जाने की बात कहकर वह मौरंग उतारने चला गया। शाम को करीब पांच बजे मां घर पहुंची तो पता लगा बेटी घर नहीं आई है। एक घंटे तक तलाश के बाद बच्ची नहीं मिली।पिता व चाचा ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने उनको जानकारी दी कि उन्होंने बच्ची के पास उत्तम सिंह को देखा था। करीब छह बजे पुलिस को सूचना दी गई। डेढ़ घंटा बाद पुलिस गांव पहुंची और तलाश शुरू कर दी। इस दौरान रात करीब आठ बजे बच्ची के चप्पल व पजामा गांव के खड़ंजा मार्ग से करीब तीन सौ मीटर दूर पड़े मिले।पुलिस सक्रिय हुई और रात करीब सवा 11 बजे पुलिस ने उत्तम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसपी ने पुलिस की पांच टीमें गठित कर तत्काल बच्ची व उत्तम सिंह की तलाश शुरू करवाई। कपड़े व चप्पल मिलने वाले स्थान से डेढ़ सौ मीटर दूर एक पुराने कुएं में पानी के अंदर बच्ची का निर्वस्त्र शव उतराता हुआ मिला।पुलिस की तीन टीमें उत्तम सिंह की खोजबीन में लगा दी गई। पुलिस के अनुसार सुबह करीब साढ़े पांच बजे बच्ची के गांव से करीब तीन किमी दूर एक गांव में आरोपी उत्तम पुलिस को दिख गया। उसने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। घायल हालत में गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके पास से तमंचा, दो कारतूस व दो खोखे बरामद करते हुए उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया।आरोपी को मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस पर फायरिंग करने व तमंचा बरामदगी की रिपोर्ट अलग से दर्ज की जा रही है। घटना के प्रत्येक पहलू की गहन जांच की जाएगी। फॉरेंसिक एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन और विश्लेषण कर दोषी के विरुद्ध ठोस साक्ष्यों के आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।रवीना त्यागी, एसपी.......................खराब आचरण के कारण पत्नी भी छोड़ गईआरोपी उत्तम सिंह मूल रूप से सुबेहा के थलवारा गांव का निवासी है। ननिहाल में मामा के कोई संतान न होने से वह पिछले कई साल से यहीं रहता था। उसके माता-पिता की मौत पहले हो चुकी है। करीब चार साल पहले विवाह हुआ था, एक बेटा भी है, मगर आचरण व नशे का आदी होने के कारण कारण पत्नी उसे छोड़कर मायके में रहती है।.......................चोरी व एनडीपीएस में जेल जा चुका है उत्तमआरोपी के खिलाफ रायबरेली के शिवगढ़ थाने में चोरी व एनडीपीएस की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में वह जेल भेजा गया था और जमानत पर छूटा था। पुलिस ने उसके अन्य अपराधिक इतिहास के बारे में भी छानबीन शुरू की है।