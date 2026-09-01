Banda News: टहलने निकला युवक बाइक से टकराया, मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पैलानी थाना क्षेत्र के गांव पैलानी निवासी मुजफ्फर अली ने बताया कि उनका पुत्र इम्तियाज अली (30) प्रतिदिन की तरह सोमवार की देर शाम घर के बाहर टहलने के लिए निकला था। वन विभाग पैलानी के पास सामने से आए बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी।हादसे को अंजाम देकर बाइक सवार बाइक छोड़कर मौके से भाग निकला। राहगीरों ने उन्हें सूचना दी, तब वह मौके पर पहुंचे। वहां सड़क पर इम्तियाज को पड़ा पाया। उन्होंने उसे जसपुरा सीएचसी में पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पिता ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। नौ माह से वह घर में थे। घर में पत्नी साहिना व एक नौ माह की बेटी है। पैलानी थाना इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि बाइक से हादसा हुआ है। बाइक को कब्जे में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।