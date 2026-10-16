Banda News: बाइक की टक्कर से युवक की मौत

विज्ञापन



वह दुकान खोलने के लिए पैदल ही चौराहे पर जा रहे थे। भाई बबलू ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

वह पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके दो पुत्र और पत्नी गुड़िया है। बिसंडा थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि बाइक सवार की तलाश की जा रही है।

बांदा। बिसंडा थानाक्षेत्र में शुक्रवार सुबह बाइक की टक्कर से पंचर दुकानदार परसेटा अंश गांव सिंहपुर निवासी राजा खान (30) की मौत हो गई।