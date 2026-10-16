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Banda News: बाइक की टक्कर से युवक की मौत

Fri, 16 Oct 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 16 Oct 2026 11:35 PM IST
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Youth dies after being hit by a bikeYouth dies after being hit by a bike
बांदा। बिसंडा थानाक्षेत्र में शुक्रवार सुबह बाइक की टक्कर से पंचर दुकानदार परसेटा अंश गांव सिंहपुर निवासी राजा खान (30) की मौत हो गई।
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वह दुकान खोलने के लिए पैदल ही चौराहे पर जा रहे थे। भाई बबलू ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
वह पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके दो पुत्र और पत्नी गुड़िया है। बिसंडा थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि बाइक सवार की तलाश की जा रही है।
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