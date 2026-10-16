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Banda News: प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ी, मौत

Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
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Woman's condition deteriorates after childbirth; she dies.
बांदा। हरियाणा में प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। लखनऊ से कानपुर लाते समय महिला की मौत हो गई।
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मरका थाना क्षेत्र के गांव औदहा निवासी योगेश ने बताया कि वह हरियाणा में रहकर मजदूरी करता है। बीते 14 अक्तूबर को उसकी पत्नी रूबी (22) ने हरियाणा के अस्पताल में एक पुत्री को जन्म दिया। बेटी स्वस्थ है।
प्रसव के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। हरियाणा से लाकर उसे फतेहपुर में दिखाया। फिर कानपुर और बाद में लखनऊ दिखाया। फिर उसे लेकर कानपुर आ गए। यहां से वापस गांव आ रहे थे, रास्ते में बृहस्पतिवार की शाम उसने दम तोड़ दिया। पति ने बताया कि पत्नी को हार्ट की भी समस्या थी।
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बताया कि दो साल पहले उसने लव मैरिज की थी। उसके एक बेटी भी है। यह दूसरा बच्चा था। मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि बीमारी के चलते महिला की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)
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