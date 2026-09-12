Banda News: पिता ने कामचोर कहा तो युवती यमुना में कूदी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 12 Sep 2026 10:51 PM IST
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बांदा। पिता ने खाना बनाने में कामचोरी करने की बात कह दी तो युवती ने यमुना नदी पुल से छलांग लगा दी।
युवती का दुपट्टा, सैंडल, 50 रुपये व एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने लिखा है कि वह मर्जी से जान देने जा रही है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। पुलिस नाविकों और गोताखोरों की मदद से नदी में उसकी तलाश करा रही है।
कमासिन के गांव कठार निवासी शिवकुमार यादव ने बताया कि उसकी बेटी संगीता देवी (18) शनिवार को सुबह करीब साढ़े नौ बजे घर से बिना बताए निकल गई। उसने दादौं घाट पर यमुना नदी पर बने पुल के ऊपर अपना सामान दुपट्टा, घड़ी, रुपये व एक कागज में लिखा हुआ सुसाइड नोट रखकर यमुना नदी में छलांग लगा दी।
वहीं, किशनपुर गांव से दवा कराकर लौट रहे गांव के ही एक युवक ने देखा और परिजन को सूचना दी। परिजन ने पुलिस को सूचना दी, तब दोपहर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पिता का कहना है कि सुबह खाना बनाने को लेकर उसने बेटी से कामचोरी करने की बात कह दी थी, इस पर उसने पुल से छलांग लगाई है।
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पिता खेती किसानी करते हैं। घर में मां रूमला देवी हैं। इंस्पेक्टर संतोष कुमार ओझा ने बताया कि नदी में नाविकों और गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। अब तक युवती का पता नहीं चल सका है।
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युवती का दुपट्टा, सैंडल, 50 रुपये व एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उसने लिखा है कि वह मर्जी से जान देने जा रही है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। पुलिस नाविकों और गोताखोरों की मदद से नदी में उसकी तलाश करा रही है।
कमासिन के गांव कठार निवासी शिवकुमार यादव ने बताया कि उसकी बेटी संगीता देवी (18) शनिवार को सुबह करीब साढ़े नौ बजे घर से बिना बताए निकल गई। उसने दादौं घाट पर यमुना नदी पर बने पुल के ऊपर अपना सामान दुपट्टा, घड़ी, रुपये व एक कागज में लिखा हुआ सुसाइड नोट रखकर यमुना नदी में छलांग लगा दी।
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वहीं, किशनपुर गांव से दवा कराकर लौट रहे गांव के ही एक युवक ने देखा और परिजन को सूचना दी। परिजन ने पुलिस को सूचना दी, तब दोपहर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पिता का कहना है कि सुबह खाना बनाने को लेकर उसने बेटी से कामचोरी करने की बात कह दी थी, इस पर उसने पुल से छलांग लगाई है।
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पिता खेती किसानी करते हैं। घर में मां रूमला देवी हैं। इंस्पेक्टर संतोष कुमार ओझा ने बताया कि नदी में नाविकों और गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। अब तक युवती का पता नहीं चल सका है।