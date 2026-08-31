Banda News: बोट एवेंजर्स में जीता प्रथम पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 31 Aug 2026 12:26 AM IST
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अतर्रा। आईआईटी गुवाहाटी में 29 और 30 अगस्त को तकनीकी महोत्सव टेक्निश का आयोजन किया गया।
इसमें ट्रैक टाइटन्स प्रतियोगिता में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अतर्रा की टीम ने बोट एवेंजर्स में प्रथम स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में टीम ने तकनीकी दक्षता, नवाचार, टीमवर्क और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर अन्य प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया।
टीम में समर्थ गुप्ता, लकी सिंह, यश शर्मा, प्रशांत पटेल, अंकित यादव और आरव सहित छह छात्र शामिल रहे। आईआईटी गुवाहाटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करना कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। टीम के प्रदर्शन ने विद्यार्थियों की तकनीकी प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को भी प्रदर्शित किया।
सफलता पर संस्थान के निदेशक प्रो. दीपेंद्र सिंह और कुलसचिव डॉ. आशुतोष तिवारी ने टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि को संस्थान के लिए गौरव का विषय बताया।
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इसमें ट्रैक टाइटन्स प्रतियोगिता में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अतर्रा की टीम ने बोट एवेंजर्स में प्रथम स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में टीम ने तकनीकी दक्षता, नवाचार, टीमवर्क और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर अन्य प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया।
टीम में समर्थ गुप्ता, लकी सिंह, यश शर्मा, प्रशांत पटेल, अंकित यादव और आरव सहित छह छात्र शामिल रहे। आईआईटी गुवाहाटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करना कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। टीम के प्रदर्शन ने विद्यार्थियों की तकनीकी प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को भी प्रदर्शित किया।
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सफलता पर संस्थान के निदेशक प्रो. दीपेंद्र सिंह और कुलसचिव डॉ. आशुतोष तिवारी ने टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि को संस्थान के लिए गौरव का विषय बताया।
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