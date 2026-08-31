फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Donation box, worship materials, and bell stolen after breaking temple glass.

Banda News: मंदिर का कांच तोड़कर दानपेटी, पूजा सामग्री और घंटा चोरी

Mon, 31 Aug 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 31 Aug 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Donation box, worship materials, and bell stolen after breaking temple glass.
फोटो-5- घटना के संबंध में जानकारी जुटाती पुलिस। संवाद
बबेरू। कस्बे के तिंदवारी रोड पर नहर पटरी के पास स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार रात चोरों ने दरवाजे का कांच तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
विज्ञापन

चोर मंदिर से दानपेटी, पूजा की थाली सेट और करीब सात किलो वजन का घंटा ले गए। रविवार सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
तिंदवारी रोड पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर का दरवाजा शाम को स्थानीय लोग बंद कर देते हैं। रविवार सुबह लोग पूजा करने पहुंचे तो दरवाजे का कांच टूटा मिला। मंदिर के अंदर देखा तो दानपेटी, पूजा थाली सेट और करीब सात किलोग्राम का घंटा गायब था।
विज्ञापन

वारदात को लेकर जय मां वैष्णो दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी महेश, विष्णु, मनोज, श्रवण कुमार, कुंवर दीप विश्वकर्मा और रणधीर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed