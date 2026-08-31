Banda News: मंदिर का कांच तोड़कर दानपेटी, पूजा सामग्री और घंटा चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 31 Aug 2026 12:21 AM IST
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बबेरू। कस्बे के तिंदवारी रोड पर नहर पटरी के पास स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार रात चोरों ने दरवाजे का कांच तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
चोर मंदिर से दानपेटी, पूजा की थाली सेट और करीब सात किलो वजन का घंटा ले गए। रविवार सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
तिंदवारी रोड पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर का दरवाजा शाम को स्थानीय लोग बंद कर देते हैं। रविवार सुबह लोग पूजा करने पहुंचे तो दरवाजे का कांच टूटा मिला। मंदिर के अंदर देखा तो दानपेटी, पूजा थाली सेट और करीब सात किलोग्राम का घंटा गायब था।
वारदात को लेकर जय मां वैष्णो दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी महेश, विष्णु, मनोज, श्रवण कुमार, कुंवर दीप विश्वकर्मा और रणधीर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है।
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चोर मंदिर से दानपेटी, पूजा की थाली सेट और करीब सात किलो वजन का घंटा ले गए। रविवार सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
तिंदवारी रोड पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर का दरवाजा शाम को स्थानीय लोग बंद कर देते हैं। रविवार सुबह लोग पूजा करने पहुंचे तो दरवाजे का कांच टूटा मिला। मंदिर के अंदर देखा तो दानपेटी, पूजा थाली सेट और करीब सात किलोग्राम का घंटा गायब था।
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वारदात को लेकर जय मां वैष्णो दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारी महेश, विष्णु, मनोज, श्रवण कुमार, कुंवर दीप विश्वकर्मा और रणधीर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है।
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