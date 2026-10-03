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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Viral fever... eardrums sticking, difficulty hearing.

Banda News: वायरल बुखार...चिपक रहे कान के पर्दे, सुनने में दिक्कत

Sat, 03 Oct 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:21 PM IST
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Viral fever... eardrums sticking, difficulty hearing.
बांदा। वायरल बुखार में कान के पर्दे चिपकने से सुनने में परेशानी को लेकर कई मरीज डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। बिगड़ा बुखार व जुकाम होने से कान में दिक्कत आ रही है।
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इसी तरह से बारिश के बाद कान में फंगस के रोगी भी आ रहे हैं। डॉक्टर मरीजों के इलाज के साथ-साथ भाप लेने की भी सलाह दे रहे हैं।

जिला अस्पताल में ईएनटी विभाग की ओपीडी में इन दिनों वायरल के बीच कान सुन्न होने, सीटी जैसी आवाज आने, सुनाई न देने की समस्या को लेकर मरीज पहुंचे रहे हैं।
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डॉक्टरों का कहना है कि वायरल बुखार और जुकाम के दौरान नाक, गले और कान को जोड़ने वाली यूस्टेशियन ट्यूब में सूजन आ जाती है या वह ब्लॉक हो जाती है। कान के पर्दे के पीछे दबाव बनता है या पानी (फ्लूइड) जमा होता है और सुनने में दिक्कत व पर्दे के चिपकने जैसी समस्या महसूस होती है। उधर, बारिश के बाद कान में फंगस के रोगी भी बढ़े हैं।
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ईएनटी सर्जन डॉ. महेश गुप्ता ने बताया कि उनकी ओपीडी में इन दिनों कान में फंगस और वायरल बुखार के चलते कान के पर्दे चिपकने के मरीज आ रहे हैं। प्रतिदिन उनकी ओपीडी 200 मरीजों की हो रही है। सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मरीजों के आने का क्रम टूटता नहीं है।

डॉक्टरों की सलाह
- कान को सूखा रखें, नहाते समय कान में पानी न जाने दें। खुजाएं नहीं, कान में तिनका, पिन, माचिस की तीली या कॉटन बड बिल्कुल न डालें। घरेलू तेल से बचें। डॉक्टर की सलाह के बिना कान में कोई भी तेल या अपने मन से ड्राॅप न डालें, इससे फंगस और बढ़ सकती है। ईएनटी सर्जन की देखरेख में इलाज करवाएं।
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