Banda News: उफनाए नालों में डूबकर महिला समेत दो की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीबांदा। जिले में बारिश के चलते उफनाए नालों में डूबने से महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। गिरवां थाना क्षेत्र में मायके आई महिला घर के पास नाले में गिर गई। वहीं बबेरू क्षेत्र में भैंस चराने गए किसान का शव नाले में मिला। दोनों मामलों में पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है।गिरवां थाना क्षेत्र के मलेहरा निवादा गांव निवासी वेद प्रकाश ने बताया कि उनकी बेटी हीरामणि (27) रक्षाबंधन पर ससुराल जखनी से मायके आई थीं। शनिवार रात वह लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली थी। बारिश के कारण घर के पास से गुजर रहा नाला उफनाया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नाले में गिर गई और डूब गई।कुछ देर बाद परिजन बाहर निकले तो हीरामणि को तलाश किया। वह नाले में डूबी मिली। पिता ने बताया कि बेटी को मिर्गी के दौरे आते थे। आशंका है कि दौरा पड़ने के कारण वह नाले में गिर गई। हीरामणि के कोई संतान नहीं है। गिरवां थाना प्रभारी सुरेश सैनी ने बताया कि नाले में डूबने से महिला की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।उधर, बबेरू कोतवाली क्षेत्र के टोलाकला गांव निवासी अनुज यादव ने बताया कि गांव के तेज बहादुर कुशवाहा (37) शनिवार को भैंस चराने निकले थे। देर शाम भैंसें घर लौट आईं लेकिन तेज बहादुर नहीं पहुंचे। परिजन उनकी तलाश में निकले। चरवाहों ने बताया कि उन्हें गांव के बाहर सधुवा नाले के पास भैंस चराते देखा गया था।इस पर परिजन और ग्रामीणों ने नाले में तलाश शुरू की। रात में तेज बहादुर का शव नाले में डूबा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। तेज बहादुर बटाई पर खेती करते थे। उनके परिवार में पत्नी विमला और एक बेटा है। बबेरू कोतवाल संजय द्विवेदी ने बताया कि बारिश के कारण पैर फिसलने से नाले में डूबने की आशंका है।रक्षाबंधन पर ननिहाल आए बालक की नहर में डूबकर मौत-बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव अकोना की घटना-हमीरपुर का रहने वाला था बालकबांदा। रक्षाबंधन पर्व पर अपने ननिहाल आए बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। हादसा बारिश के दौरान पैर फिसल जाने से हुआ।हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र के गांव अकोना निवासी निशा ने बताया कि वह रक्षाबंधन पर अपने मायके बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव अकोना आईं थीं। उनका बेटा आकाश राजपूत (6) शनिवार की दोपहर करीब ढाई बजे अपने हमउम्र बच्चों के साथ घर से 200 मीटर की दूरी पर नहर के पास खेलने के लिए गया था। वहां बारिश की वजह से उसका पैर फिसल गया। इससे वह नहर में गिरकर डूब गया। साथ खेल रहे बच्चों ने उनके घर में बताया। परिजन मौके पर पहुंचे और नहर में उतरकर तलाश की तो तकरीबन एक घंटे के बाद वह पानी में डूबा हुआ मिला।परिजन उसे नहर से निकाल कर बिसंडा पीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा अतर्रा-बबेरू मुख्य नहर में हुआ था। बालक के पिता बलवान मजदूरी करते हैं। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। बिसंडा थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि नहर में डूबकर हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)