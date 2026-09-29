Banda News: डेंगू के दो और मरीज मिले

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मंगलवार को जिला अस्पताल की पैथोलॉजी जांच में दो और डेंगू के मरीज मिले हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 25 हो गई है, जिनमें 17 सरकारी और आठ प्राइवेट जांच वाले मरीज शामिल हैं।जिले में वायरल बुखार के बीच डेंगू भी लोगों की हालत पस्त किए हुए है। बाल रोग विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन बुखार और डायरिया से ग्रसित बच्चे आ रहे हैं। दो डॉक्टरों की ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है।मंगलवार को मर्दननाका निवासी आहिल (4), तिंदवारी निवासी मुस्कान (8), हरदौली निवासी अंकिता (2), सिमौनी निवासी जोया (6), जसपुरा निवासी शिवानी (15), कालूकुआं निवासी शिवा (छह माह), स्टेशन रोड निवासी फजल (7) को बुखार और डायरिया के चलते भर्ती कराया गया है।इसी दिन 19 बुखार पीड़ित मरीजों के डेंगू जांच सैंपल लगाए गए। इनमें गिरवां के गोलू (20) और मध्य प्रदेश के मनीष कुमार (23) को डेंगू की पुष्टि हुई। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके गुप्ता और डॉ. एके राजपूत ने बताया कि बच्चों में वायरल बुखार के अधिक मरीज आ रहे हैं। उनकी ओपीडी में 150 से अधिक बच्चों की संख्या पार हो रही है। सीने की जकड़न वाले बच्चों को भाप भी दिलाई जा रही है।