Banda News: स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज

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मतदान कार्मिकों, सेक्टर-जोनल मजिस्ट्रेट और माइक्रो प्रेक्षकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय को मैनपावर और ट्रेनिंग मैनेजमेंट का प्रभारी बनाया गया है।मैनपावर व्यवस्था में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी पुष्पेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी सहायक प्रभारी होंगे। प्रशिक्षण व्यवस्था में डीआईईटी प्राचार्य सतेन्द्र पांडेय सहित कई अधिकारी सहायक प्रभारी बनाए गए हैं।निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी हुई थी। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर है। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को कराई जाएगी। संवाद