Banda News: कुरकुरे लेने निकले तीन बच्चे रास्ता भटके, पुलिस ने ढूंढा

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पुलिस के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला ने एक नवंबर की रात सूचना दी कि वह मजदूरी करने गई थी। घर लौटी तो उसके तीनों बच्चे गायब थे। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। विज्ञापन

सीओ सिटी सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बच्चों को ढूंढ लिया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे कुरकुरे लेने निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए और एक बुजुर्ग महिला के पास जाकर सो गए थे। पुलिस के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला ने एक नवंबर की रात सूचना दी कि वह मजदूरी करने गई थी। घर लौटी तो उसके तीनों बच्चे गायब थे। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की।सीओ सिटी सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बच्चों को ढूंढ लिया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे कुरकुरे लेने निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए और एक बुजुर्ग महिला के पास जाकर सो गए थे।

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बांदा। कुरकुरे लेने के लिए घर से निकले चार, पांच और छह साल के तीन बच्चे रास्ता भटक गए। पूरी रात तलाश के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने सोमवार सुबह तीनों को सकुशल ढूंढ कर परिजन के सुपुर्द कर दिया। बच्चे एक बुजुर्ग महिला के पास सोते मिले।