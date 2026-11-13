Banda News: 14 हजार लीटर डीजल के मामले में गबन नहीं, अभिलेखों में मिली अनियमितता

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एआरएम हमीरपुर आरके साहू की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबंधक चित्रकूटधाम मंडल रामलवट को सौंप दी है। जांच में डीजल का गबन किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभिलेखों में डीजल की आमद दर्ज करने में अनियमितता जरूर पाई गई है।इसमें डीजल सेक्शन के कर्मचारियों के साथ स्टेशन प्रभारियों के स्तर से भी लापरवाही सामने आई है। जुलाई में मामला सामने आने के बाद से ही डीजल की आपूर्ति, टैंकर खाली कराने और अभिलेखों में दर्ज मात्रा को लेकर सवाल उठ रहे थे।शुरुआती जांच में डीजल के स्टॉक और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड भी व्यवस्थित नहीं मिले थे। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। जांच में सामने आया कि डीजल का गबन तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आमद और अन्य विवरण दर्ज करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।ऐसे में अब क्षेत्रीय प्रबंधक रामलवट को जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पूर्व में पांच कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। इनमें तीन डीजल लिपिक और दो स्टेशन प्रभारी शामिल थे।बाद में दोनों स्टेशन प्रभारियों को बहाल कर दिया गया था। तीन डीजल लिपिकों का निलंबन जारी था। जांच पूरी होने के बाद अब निगाहें क्षेत्रीय प्रबंधक की कार्रवाई पर टिकी हैं।14 हजार लीटर डीजल से शुरू हुआ था मामला8 जुलाई को 14 हजार लीटर डीजल लेकर टैंकर बांदा डिपो पहुंचा था। डिपो के टैंक में जगह नहीं होने के कारण टैंकर उसी दिन खाली नहीं कराया जा सका। इसके बावजूद अभिलेखों में 8 जुलाई को ही टैंकर खाली दिखा दिया गया। अधिकारियों के अनुसार टैंकर अगले दिन खाली कराया गया था। 17 जुलाई को डीजल सेक्शन के वरिष्ठ लिपिक अनिल साहू ने क्षेत्रीय प्रबंधक से डीजल में हेराफेरी की शिकायत की थी। इसके बाद मामला सामने आया और विभागीय जांच शुरू हुई।पांच कर्मचारी किए गए थे निलंबितमामले में डीजल लिपिक अनिल शुक्ला, अनिल साहू और सुधीर सिंह को निलंबित किया गया था। इसके अलावा वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी सुशीला सचान और स्टेशन प्रभारी आरके वर्मा पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। जूनियर फोरमैन सरोज कुमार को आरोपपत्र जारी किया गया था, जबकि लेखाकार वीके गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया था। बाद में दोनों स्टेशन प्रभारियों को बहाल कर दूसरे स्थान पर तैनात कर दिया गया।वर्जनजांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सभी कर्मचारियों पर पूर्व में ही कार्रवाई हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।-रामलवट, क्षेत्रीय प्रबंधक चित्रकूटधाम मंडल।