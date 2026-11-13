Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   For the second time, someone has desecrated the Shivling at Kodaua Baba.

Banda News: कोदऊआ बाबा में दूसरी बार किसी ने खंडित किया शिवलिंग

Fri, 13 Nov 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
For the second time, someone has desecrated the Shivling at Kodaua Baba.
बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रही गांव स्थित कोदऊआ बाबा स्थान पर अराजकतत्वों ने एक बार फिर उपद्रव किया।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार देर रात अज्ञात लोगों ने पुलिस की ओर से स्थापित कराए गए शिवलिंग को खंडित कर दिया। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने शिवलिंग खंडित देखा तो आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रामीणों के अनुसार कोदऊआ बाबा स्थान पर करीब सौ वर्षों से भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। बीती 16 अक्तूबर को अराजकतत्वों ने प्रतिमा खंडित कर कुएं में फेंक दी थी। मामला शांत कराने के लिए पुलिस ने मंदिर का कायाकल्प कराकर उसी स्थान पर नया शिवलिंग स्थापित कराया था। इसके बाद ग्रामीण नियमित रूप से पूजा-अर्चना कर रहे थे।
विज्ञापन


ग्रामीणों का कहना है कि पहली घटना का ही उस घटना का खुलासा हुआ। अब दूसरी बार शिवलिंग खंडित किए जाने से ग्रामीणों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी है। ग्रामीणों ने आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीओ बबेरू कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों का सुराग लगा है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पूर्व में भी पुलिस ने ही स्थान को सुरक्षित कर शिविलिंग की स्थापना कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed